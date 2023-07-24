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        Kayseri Valisi Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:52
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinin Türk basınında sansürün kaldırılması ile toplumun şeffaf haberlere ulaşma özgürlüğünün ilk adımı olarak değerlendirdi.

        Basınımızın temel görevinin meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek olduğunu vurgulayan Çiçek, "Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin her alanda hedeflerine ulaşmasında basın mensuplarının çalışmalarının önemine dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

        "Gerek ülkemizin gerekse ilimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımızın gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan, kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

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