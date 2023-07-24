İncesu'daki tarihi kilise müze olacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Aziz Eusthatios Kilisesi, İncesu Kent Müzesi olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin destekleriyle Bulgurcu Mahallesi'nde restorasyonu devam eden ve İncesu Kent Müzesi'ne dönüştürülecek Aziz Eusthatios Kilisesi'nde incelemede bulundu.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den son durum hakkında bilgi alan Büyükkılıç, restorasyon ekibine kolaylık diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kapadokya'nın kapılarından biri olan İncesu'da devam eden çalışmaları denetlediklerini, restorasyon çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.