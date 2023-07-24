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        Kayseri'den kısa kısa

        Melikgazi Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, afetzedelerin barınması amacıyla Diyanet Center Of Amerika ile yaptığı ikinci yaşam alanını açacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:58
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, afetzedelerin barınması amacıyla Diyanet Center Of Amerika ile yaptığı ikinci yaşam alanını açacak.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, depremlerin ardından belediye olarak hayırseverlerle yaptıkları çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Dulkadiroğlu ilçesinde 88 konteynerden oluşan yaşam alanının 25 Temmuz'da açılacağını aktaran Palancıoğlu, konteynerlerin buzdolabı, televizyon, klima, yatak, masa ve sandalyeleri başta olmak üzere çatalından bıçağına her türlü ihtiyacın sağlandığını kaydetti.

        - Karma Küçük Sanayi Sitesi'nde genel kurul

        Kayseri Ticaret Odasının (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı.

        KTO Konferans Salonu'ndaki genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi.

        Genel kurula tek liste ile giren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

        Burada konuşan Gülsoy, slayt eşliğinde kooperatif üyelerine arsa hakkında bilgi verdi.

        Gülsoy, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde toplam 1 milyon 800 bin metrekareye sahip, şehir merkezine 14, havalimanına 7 kilometre uzaklıktaki arsanın yüzde 86,5 gibi büyük oranının kamuya ait olduğunu, arazinin imara açılması için 19 kurumun olurunun alındığını kaydetti.

        - Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi kentsel dönüşüm alanını ziyaret etti.

        Bölgenin uzun süredir bekleyen imar uygulamaları çözümlerini yüzde 90'ın üzerinde tamamladıklarını belirten Çolakbayrakdar, imarla birlikte Uğurevler'e 3 yeni büyük park ile 17 metre genişliğinde yeni ulaşım aksını kazandıracaklarının müjdesini verdi.

        - Sütdonduran Kampı tamamlandı

        Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen 29. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı.

        Türkiye'den katılan dağcı ve doğa tutkunu sporcular, 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'na çıktı.

        Etkinlikte dağcılara hitap eden Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, kampın Erciyes'in ve Hacılar'ın tanıtımında büyük etkisi olduğunu belirtti.

        Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası'nda buluşan sporcular, zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu, dua etti.

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