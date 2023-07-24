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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:28
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Y.A, M.F, H.F, C.A.Y, A.Ç, K.A. ve O.Y'nin gözaltına alındığı operasyonda, 64 gram sentetik uyuşturucu ile 8 bin 200 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden A.Ç, K.A. ve O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Y.A, M.F, H.F. ve C.A.Y. adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan zanlılardan Y.A'nın uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 19 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.F. hakkında ise basit yaralama ve hırsızlıktan ifadeye yönelik arama kararı bulunduğu belirtildi.

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