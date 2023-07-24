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        Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:06
        Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        N.B. yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet, Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Küçük Sanayi Sitesi önünde, O.S. idaresindeki 52 EP 091 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan N.B, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.S. ise İncesu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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