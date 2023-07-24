Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:46
        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açıldı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanan ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile müzeye dönüştürülen tescilli konut, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ismiyle hizmete alındı.

        Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, müzenin bir vefa örneği olduğunu, basını güçlü bir şehirde basın müzesi bulunmasının anlamlı bulduğunu belirterek, Kayseri'nin müzeler şehri olacağını kaydetti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise basın mensuplarının sorumluluğunun büyük olduğunu dile getirdi.

        Üzerlerine yüklenen yükün de büyük olduğunu vurgulayan Böhürler, hem doğru bilgiyi iletmek hem sorumluluk sahibi olmak hem de toplumu doğru yönlendirmenin medyanın en büyük hedeflerinden birisi olması gerektiğini kaydetti.

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise müzenin Kayseri basınının geleceğine ışık olacağını belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Türk basın tarihinden bahsederek, mesleğin önemini anlattı.

        Konuşmaların ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi hizmete açıldı.

        Vali Çiçek ve il protokolü, basın yayın alanında emeği bulunan kişilerle kullanılan ekipman, malzeme, belge ve yayınların yer aldığı müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı

        Benzer Haberler

        Kayseri´de TIR´la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri´de TIR´la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        İncesu'daki tarihi kilise müze olacak
        İncesu'daki tarihi kilise müze olacak