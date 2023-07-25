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        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:34
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, istifa ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

        Atan, sosyal medyada istifa ettiği yönündeki paylaşımların ardından resmi hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim" ifadesini kullandı.

        Tek gündeminin elinde bulunan oyuncu grubunu lige en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Atan, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Kayserispor’umuzun değerli taraftarına... İstifa etmedim. Tek gündemimiz transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim."

        - Basın sözcü Koç: "Kaçınılmaz sona yaklaştığımızı hatırlatırım"

        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çağdaş Atan'ın istifa ettiği yönündeki haberlerin kulübü yıprattığını bildirdi.

        Herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Koç, şu ifadeleri kullandı:

        "Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Kimsenin hocamızın istifa ettiği haberine sevineceğini düşünmüyorum ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım. Mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil. Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz ama verdiğimiz sözlerin de arkasındayız, transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi başkan Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir."

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