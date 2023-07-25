Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'den Antalya Kemer'deki yangınıyla mücadeleye itfaiye desteği

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:54
        Kayseri'den Antalya Kemer'deki yangınıyla mücadeleye itfaiye desteği

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangınıyla mücadelede görev almak üzere 5 personel ve araç gereci bölgeye sevk etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önceki yangın felaketlerinde de görev almak üzere araç gereç, malzeme ve personel desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya için de yola çıktı.

        Beş personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye binasından mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için tasarladıkları İHA prototipini uçurdu
        Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için tasarladıkları İHA prototipini uçurdu
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"
        Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Silahlı kavgada kalp krizi geçirip, öldü
        Silahlı kavgada kalp krizi geçirip, öldü
        Hamile eşini yaralayan sanığın cezası `haksız tahrik´ ile 10 yıla düşürüldü
        Hamile eşini yaralayan sanığın cezası `haksız tahrik´ ile 10 yıla düşürüldü
        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI