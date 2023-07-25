GÜNCELLEME - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi İlker Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada tüfekle yaralanan B.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.E, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavga esnasında fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen taraflardan E.Ç. ise kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.Ç'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.