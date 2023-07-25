Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:09
        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi'ndeki bir kafenin sahibi M.S. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışa çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabancayla ateş edilen M.S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim
        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç´tan, Çağdaş Atan açıklaması
        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç´tan, Çağdaş Atan açıklaması
        Kazada ölen Nuh, `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce almış
        Kazada ölen Nuh, `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce almış
        GÜNCELLEME - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kayseri'den Antalya Kemer'deki yangınıyla mücadeleye itfaiye desteği
        Kayseri'den Antalya Kemer'deki yangınıyla mücadeleye itfaiye desteği
        Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için tasarladıkları İHA prototipini uçurdu
        Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için tasarladıkları İHA prototipini uçurdu