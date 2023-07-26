Kayseri'de bir kişi kardeşini silahla yaraladı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Cırgalan Mahallesi'nde Y.P. ile ağabeyi A.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P, kaçmaya çalışırken bir evin bahçesine sığınan Y.P'yi tabancayla ateş açarak vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
Yaralanan Y.P, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına ağabeyin emniyetteki işlemleri devam ediyor.