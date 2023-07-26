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        Kayseri Ticaret Odası temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:38
        Kayseri Ticaret Odası temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.

        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, son dönemdeki fiyat artışlarının ekonomide kayıt dışılığı arttıracağı konusunda endişe duyduklarını belirtti.

        Üretenler, emek verenler açısından çok da adil olmayan bir tablo ortaya çıktığını anlatan Gülsoy, "Verginin tabana ve tavana adil ve eşit şekilde yayılması, bütçe disiplini adına dolaylı vergilere yoğunlaşarak enflasyon üzerinde ek baskı yaratmaktan daha makul bir politika olacaktır. Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesinden kamunun ciddi tasarruf tedbirlerine, yeni ek tedbirler ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Merkez Bankası'nın faiz artışını, fiyat istikrarının sağlanması ve finansal istikrarın güçlenmesi için önemli bulduklarını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemli ise üretim, istihdam ve ihracat üçlüsü de en az o kadar önemli ve vazgeçilmezdir. Parasal sıkılaşma üretim bantlarını yavaşlatmamalıdır. Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır. Ekonomik istikrarın da temel yapı taşlarından biridir. Kredi mekanizmasındaki bozulma sadece finansman ihtiyacı bulunan işletmeleri etkilemekle kalmaz, domino etkisiyle tüm piyasada olumsuzluklar oluşturabilir. Kısacası kur, faiz ve enflasyonun dengede gitmesini bekliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı koruyucu yeni tedbirlerin alınması ve mevcut tedbirlerin de devam etmesi gerekiyor. Özellikle ihracatın artması için bir takım kolaylıkların, teşvik ve desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz."

        Gülsoy, iş dünyasının finansmana ulaşmada hala sıkıntı yaşadığını, bu konuda yeni ve etkili mesajlar beklediklerini, güçlü bir şekilde kredi mekanizmasının devreye girmesini istediklerini ifade etti.

        Toplantıya katılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ise OSB'nin işleyişi ve göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi paylaştı.

        Borçlu olarak devraldıkları OSB'nin şu anda artıya geçtiğini anlatan Yalçın, "Geldiğimiz süreç itibariyle organize sanayi bölgemiz yeni temeller atmak için gün sayıyor. Elimizden geldiğince bu şehir için hep birlikte çalışıp, koşturacağız. Tek hedefimiz var, bu şehre katkı sunmak, ekonomisine katkı sağlamak, bu şehri geliştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

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