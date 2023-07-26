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        11. Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin mezuniyet törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:53
        11. Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin mezuniyet törenine katıldı

        KAYSERİ (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.

        Gül, AGÜ Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversitede entelektüel kapasitelerini, akademik iklimden faydalanarak dünya görüşlerini ve ufuklarını genişlettiğini söyledi.

        Hayatın çok meşakkatli ve rekabetli olduğunu belirten Gül, eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini aktardı.

        Öğrencilerin kendini sürekli yenilemesi gerektiğini vurgulayan Gül, "Karakterli, azimli olduğunuz süre içerisinde de daima fark edilirsiniz. Bakın size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak iyi bir şey değil ama muhakkak iddialı olun. İddialı olun ki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın ve hedeflerinize ulaşın." dedi.

        Gül, eğitimin her şeyin önünde geldiğini, eğitime yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğunu kaydetti.

        Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, "Mezun oldunuz. Gayet donanımlısınız. İş hayatına başladınız. Şunu unutmayın ki her şeyin başı iyi insan olmaktan geçer. İyi insan olun. Tabii ki vatansever olun ama bütün insanlığa karşı da görevleriniz olduğunu asla unutmayın. Unutmayın ki karakterli, çalışkan, dürüst insanlar her yerde fark edilir ve hemen ayrıcalıklı hale gelir. Çıkarcı, çok ihtiraslı insanlar başarılı gibi gözükür ama sonunda ayrılır. Onun için siz daima karakterli insan, iyi insan olun." ifadelerini kullandı.

        Törende bölüm birincileri, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da konuşma yaptı.

        11. Cumhurbaşkanı Gül ve protokol üyeleri, üniversite ile bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

        Tören, 174'ü lisans, 20'si yüksek lisans ve 12'si doktora programından mezun 206 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

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