Sarıoğlan'da kadın kooperatifinin işleteceği "Sarkafe" açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kadın kooperatif üyelerince işletilecek "Sarkafe"nin açılışı gerçekleştirildi.

Sarıoğlan Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek kafenin açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kaymakam Fatih Güner ile protokol katıldı.

İlçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak amacıyla hizmete sunulan Sarkafe'de misafirlere 38 çeşit tatlı sunuluyor.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, kadınlar tarafından böyle bir yerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kaymakam Güner de projenin yerel insanların ve kadınların ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal buluşma noktasına dönüşmesini beklediklerini dile getirdi.

Kooperatif Başkanı Gülten Ardahan ise el emeği ve girişimcilik ruhuyla faaliyet gösterdiklerini aktardı.