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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:45
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu kadın sanık R.G. ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşmada dinlenen başka suçtan tutuklu tanık İ.O, başka mahkemede uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığını söyledi.

        Sanık R.G'nin arkadaşı olduğunu ve olay günü evinde bulunduğunu ifade eden İ.O, "Evde ele geçirilen metamfetamin ve hassas terazi bana ait." diye konuştu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık R.G. ise 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık R.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 800 lira adli para cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

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