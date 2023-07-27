Kayseri'de hizmete açılacak GES ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından yaptırılan ve yarın hizmete açılacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
Seferoğlu tarafından İncesu ilçesine Kayseri İl Müftülüğü adına kurulan GES'in açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılması bekleniyor.
Yaklaşık 40 yıldır elektrik alanında faaliyet gösteren firmanın sahibi Seferoğlu 1,4 megavat güce sahip olacak güneş enerji santralini bedelsiz kurarak Kayseri'deki camilerin hizmetine sunacak.
Temeli 25 Ekim 2022'de Erbaş'ın katılımıyla atılan santral sayesinde Kayseri'deki camilerin yıllık 1 milyon 750 bin kilovat/saatlik elektrik gideri Seferoğlu'nun bağışıyla karşılanmış olacak.