Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:54
        Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yengesini baltayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık A.R.T, maktul E.T'nin müşteki yakınları ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık A.R.T, olay günü ağır hasta olan ağabeyi A.T'nin (87) başında Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada yengesinin hakaret etmeye başladığını öne sürdü.

        Çıkan tartışmada yengesi eline bıçak alınca kendisini koruma amaçlı aldığı baltanın kazara yengesinin başına geldiğini iddia eden A.R.T, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık A.R.T'ye "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından "tahrik" indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla düşürerek, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) 14 Kasım 2022'de haber alamayan yakınları polise haber vermiş, eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlemişti.

        E.T'nin balta ile darbedilerek öldürüldüğünü, olayı gören A.T'nin de rahatsızlanıp hayatını kaybettiğini değerlendiren polis, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.R.T'yi cinayet şüphesiyle gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kooperatif üyelerinin 23 yıldır binalarının teslim edilmediği iddiası
        Kayseri'de kooperatif üyelerinin 23 yıldır binalarının teslim edilmediği iddiası
        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
        Kayseri'de çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan işçi yaralandı
        Kayseri'de çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan işçi yaralandı
        Kayseri'de hizmete açılacak GES ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak
        Kayseri'de hizmete açılacak GES ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis
        Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor
        Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor