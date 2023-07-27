Kayseri'de kooperatif üyelerinin 23 yıldır binalarının teslim edilmediği iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kooperatif tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanmayan binanın sakinleri mağdur olduklarını dile getirdi.

Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ndeki Uydukent Siteleri'nin önünde bir araya gelen kooperatif üyeleri adına gazetecilere açıklama yapan Cahit Köksal, 2000 yılında Uydukent Yapı Kooperatifine üye olduklarını, 5 bloğun teslim edildiğini ancak 40 dairelik bir bloğun tamamlanamadığını söyledi.

1998 yılında noter huzurundaki kura ile evlerin belirlendiğini anlatan Köksal, "Kooperatif başkanı o notere uymayarak herkese farklı daireler vermiş, bazı daireler satılmış, bazılarında icra var. İcralar çoğalınca müteahhit para almadığı için binayı yapmak istemiyor. Kooperatif başkanı yok şu an, ulaşılamıyor. 23 yıldır bu kooperatif bitmedi. Telefonlara ulaşılmıyor. Tapularımız var ama tapu almak bir anlam ifade etmiyor çünkü inşaat bitmedi. Buranın en büyük sorunu evlerine oturan diğer blokların sahiplerinin aidatlarını vermemesi. Onlar, bizler aylık para vererek orayı teslim aldı. Ama onlar buraya para vermediği için 40 üyenin parasıyla da bu blok bitmedi. Ben bugüne kadar 125 bin lira harcadım, borcum yok ama müteahhit hala borç çıkarıyor, para talep ediyor." diye konuştu.

Kooperatifin ilk üyelerinden İhsan Atıca da evler yapılırken 36 ayda teslim edileceğinin söylendiğini ancak 23 yıldır evlerinin teslim edilmediğini kaydetti.