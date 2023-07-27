Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de kooperatif üyelerinin 23 yıldır binalarının teslim edilmediği iddiası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:54
        Kayseri'de kooperatif üyelerinin 23 yıldır binalarının teslim edilmediği iddiası

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kooperatif tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanmayan binanın sakinleri mağdur olduklarını dile getirdi.

        Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ndeki Uydukent Siteleri'nin önünde bir araya gelen kooperatif üyeleri adına gazetecilere açıklama yapan Cahit Köksal, 2000 yılında Uydukent Yapı Kooperatifine üye olduklarını, 5 bloğun teslim edildiğini ancak 40 dairelik bir bloğun tamamlanamadığını söyledi.

        1998 yılında noter huzurundaki kura ile evlerin belirlendiğini anlatan Köksal, "Kooperatif başkanı o notere uymayarak herkese farklı daireler vermiş, bazı daireler satılmış, bazılarında icra var. İcralar çoğalınca müteahhit para almadığı için binayı yapmak istemiyor. Kooperatif başkanı yok şu an, ulaşılamıyor. 23 yıldır bu kooperatif bitmedi. Telefonlara ulaşılmıyor. Tapularımız var ama tapu almak bir anlam ifade etmiyor çünkü inşaat bitmedi. Buranın en büyük sorunu evlerine oturan diğer blokların sahiplerinin aidatlarını vermemesi. Onlar, bizler aylık para vererek orayı teslim aldı. Ama onlar buraya para vermediği için 40 üyenin parasıyla da bu blok bitmedi. Ben bugüne kadar 125 bin lira harcadım, borcum yok ama müteahhit hala borç çıkarıyor, para talep ediyor." diye konuştu.

        Kooperatifin ilk üyelerinden İhsan Atıca da evler yapılırken 36 ayda teslim edileceğinin söylendiğini ancak 23 yıldır evlerinin teslim edilmediğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
        Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
        Kayseri'de çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan işçi yaralandı
        Kayseri'de çalıştığı inşaatta tabancayla vurulan işçi yaralandı
        Kayseri'de hizmete açılacak GES ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak
        Kayseri'de hizmete açılacak GES ile 1410 caminin elektrik ihtiyacı karşılanacak
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis
        Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor
        Kayseri'de hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinliyor