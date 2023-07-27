Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2023 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, 2023 yılının ilk altı ayında yapılan yatırımların ve devam eden projelerin değerlendirmesini yapmak, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Çiçek, ayrıca toplantıda kurum ve kuruluşların 2023 yılı ilk altı aydaki çalışmalar ile 2024 yılı yatırım tekliflerinin ve koordinasyonu gerektirecek hususların değerlendirileceğini kaydetti.