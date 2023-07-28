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        Kayseri'de yapılan denetimlerde 40 araç sürücüsüne ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:32
        Kayseri'de yapılan denetimlerde 40 araç sürücüsüne ceza kesildi

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli ihlaller yaparak trafiği tehlikeye sokan 40 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus, güven ve trafik şahin timleri ile gece bekçileri, özellikle vatandaşların yoğun olduğu parklarda denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda bir günde trafikte yapılan kontrollerde tehlikeli araç kullanan, drift yapan, gürültülü egzoz taktıran, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan 40 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca iki günde gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 aranan şüpheli yakalandı, 1 tüfek, 1 tabanca, 26 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ile 6,89 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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