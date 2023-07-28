Kayseri'de 1410 caminin elektriğini karşılayacak GES törenle hizmete açıldı

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hiçbir zaman devletsiz kalmamamızın, hep bağımsızlığımızı muhafaza etmemizin arka planında yaptığımız hayırlarla aldığımız dualar yatıyor." dedi.

Kayseri'de hayırsever iş insanı Ahmet Seferoğlu tarafından yaptırılan ve 1410 caminin elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin açılışı için İncesu ilçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Erbaş, hayrın önemini anlatarak, güneşin nimetinin camilere ve Kur'an kurslarına fayda sağlayacak bir açılışa katıldıklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, camilerin ve Kur'an kurslarının enerjisinin karşılanması için GES'lerin Türkiye geneline yayılması gerektiğini aktardı.

Türkiye'ye hayrın yakıştığını anlatan Erbaş, "Bizim medeniyetimiz hayır, vakıf, iyilik medeniyeti. Kur'an-ı Kerim'de 'Allah iyileri sever, iyilik yapanları sever' diye onlarca ayeti kerime var." dedi.

Erbaş, nerede mazlum, mağdur, muhtaç varsa ecdadın dünyanın farklı noktalarına gittiğini dile getirdi.

İnfakın önemini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz hayırlarla aldığımız dualar, bizi ayakta tutuyor asırlardan beri. Hiçbir zaman devletsiz kalmamamızın, hep bağımsızlığımızı muhafaza etmemizin arka planında yaptığımız hayırlarla aldığımız dualar yatıyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. 6 Şubat depreminde sadece deprem bölgelerine ülkemizin her köşesinden insanlar koşmadı. Dünyanın her yerinden insanlar koştu. Ne verirsen elinle o gider seninle. Biz ecdadımızdan aldığımız o mirasla nerede mazlum mağdur varsa hep mazlumun yanında yer alışımız. Hep zalimin karşısında yer alışımız elhamdülillah. O yüzden inşallah hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler hem hayır sahipleri kardeşlerimiz el birliğiyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak ülkemizin bütün şehirlerinde yenilenebilir enerji, GES, gerekirse RES, yani rüzgar enerji sistemi, bunları yaparak bütün camilerimizin, Kur'an kurslarımızın enerjisini karşılama noktasında kararlıyız. Bu konuda bütün müftülerimizi talimatlandırdık."

- Güneş enerjisi yatırımlarının payı yüzde 10'a ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da bakanlık olarak Türkiye'nin doğal kaynaklarını daha verimli, ekonomik ve çevre hassasiyetini gözeterek ele aldıklarını söyledi.

Şatıroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle son 10 yılda fotovoltik güneş teknolojisindeki gelişmeler, verimliliklerindeki artış, yatırım maliyetlerindeki düşüş, güneş yatırımlarını ön plana çıkarmış ve böylece lisanslı ve lisanssız kendi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişilerce yapılan lisanssız üretim tesisi yatırımlarında çok ciddi bir artış ortaya çıkarmıştır. 2014 yılında 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücümüz tüm kaynaklar içerisinde en büyük artışı göstererek 2023 yılı haziran ayı sonu itibariyle 10 bin 200 megavata ulaşmıştır. Böylece toptan kurulu gücümüz içerisinde güneş enerjisi yatırımlarının payı yüzde 10'a ulaşmıştır. Türkiye'de, ulusal enerji planına göre güneş enerjisi yatırımlarının hızla devam edeceğini ve toplam güneş enerjisi santrali kurulu gücümüzün 2035 yılında inşallah 53 bin megavata ulaşacağını öngörmekteyiz."

Konuşmaların ardından santral hizmete açıldı.

Temeli 25 Ekim 2022'de Erbaş'ın katılımıyla atılan 1,4 megavat güce sahip olacak GES santrali sayesinde Kayseri'deki 1410 caminin yıllık 1 milyon 750 bin kilovat/saatlik elektrik gideri, hayırsever Seferoğlu'nun bağışıyla karşılanmış olacak.