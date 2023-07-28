Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:21
        Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İldem Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak'ta park halindeki 38 AIA 670 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Patlamada zarar gören otomobildeki E.T, A.D, E.H. ve M.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı (2)
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı (2)
        Kayseri'de 1410 caminin elektriğini karşılayacak GES törenle hizmete açıldı
        Kayseri'de 1410 caminin elektriğini karşılayacak GES törenle hizmete açıldı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Kayseri'de yapılan denetimlerde 40 araç sürücüsüne ceza kesildi
        Kayseri'de yapılan denetimlerde 40 araç sürücüsüne ceza kesildi
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kayseri'de hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kayseri'de hutbe irat etti: