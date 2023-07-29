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        Kayseri'de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığından ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:09
        Kayseri'de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığından ziyaret

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklar için başlatılan tekvando kursunda eğitimi alan çocukları Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi" kapsamında tekvando eğitimi alan çocuklara, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ziyaret gerçekleştirdi.

        Tim, faaliyetleri hakkında çocuklara bilgi vererek çevre bilincini artırmak ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla, "Çevrenin korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları" konularında eğitim verdi.

        Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından "Güvenli İnternet Kullanımı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

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