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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:22
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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