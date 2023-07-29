Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:47
        Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

        KAYSERİ (AA) - Hakkari'de 2018 yılındaki bombalı saldırıda gazi olan ve Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmet Eraslan toprağa verildi.

        Şemdinli'de bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının 2018 yılında düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Eraslan için Kalem Kırdı Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Eraslan'ın ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Cahit Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, jandarma yetkilileri ve protokol üyeleri katıldı.

        Eraslan'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan ve takım kaptanları taraftarla buluştu
        Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan ve takım kaptanları taraftarla buluştu
        Çağdaş Atan: Bize verilen sözün tutulmasını bekliyorum
        Çağdaş Atan: Bize verilen sözün tutulmasını bekliyorum
        Kayseri'de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığından ziyaret
        Kayseri'de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığından ziyaret
        5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor
        5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor
        Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
        Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı