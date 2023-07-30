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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:46
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik dün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.

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