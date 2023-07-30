Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Dergisi'nin 9'uncu Ödül Töreni'nde Sosyal Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen Yerel Yönetimler Dergisi'nin 9'uncu Ödül Töreni'ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Turizm Müdürü İl Müdürü Şükrü Dursun, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Büyükşehir Belediyesine verilen Sosyal Belediyecilik Ödülü'nü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan aldı.

- Talas'taki tarihi su sarnıcı gün yüzüne çıkarılacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gölbaşı Meydanı'nda bulunan tarihi su sarnıcında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

166 metre uzunluğa sahip sarnıcı gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yalçın, "Yakın zamanda Talas'ın turizm mirasına bir yenisini daha kazandıracağız. Yıllardır saklı kalan sarnıçta bakım ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilçemizin bir değerini daha gün yüzüne çıkartmış olacağız." dedi.

- Büyükkılıç, üniversite tanıtım standını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisine kurulan, iş arayan ve işverenin buluştuğu platform "Kayseri Kariyer" ve "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı" stantlarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlere öğütlerde bulunan Büyükkılıç, öğrencilerden puanlarını en güzel şekilde değerlendirecek bir çalışma yapmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK vasıtasıyla eğitim alanındaki uzmanlarla tercih yapacak öğrencileri bir araya getirdiklerini anlatan Büyükkılıç, "Amacımız onları arzu ettikleri doğrultuda yönlendirmek ve sağlıklı bir şekilde başvurularını yaptırıp, yerleşmelerini sağlamak. Hayatın bundan ibaret olmadığını bilmelerini tavsiye ederim. Arzu ettikleri doğrultuda puanlar gelmediyse daha sonra tekrar deneyebiliyorlar. Önemli olan eldeki veriyi en sağlıklı şekilde kullanabilmek." diye konuştu.