Kayseri'de 7. kattan düşen genç kadın öldü
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7. kattan düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki 7 katlı rezidansın son katında yaşayan A.D.Ç. (20), odanın camı açıkken dengesini kaybederek giriş kattaki iş yerinin demir mazgalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.