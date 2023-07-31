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        Hayvanat bahçesi sakinleri dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:01
        Hayvanat bahçesi sakinleri dondurulmuş meyve kokteyli ile serinliyor

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki hayvanat bahçesinin sakinlerine sıcak havalar için özel hazırlanan buzlu meyveler yediriliyor.

        Büyükşehir Belediyesine ait Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki maymun, ayı, lemur gibi türlerin sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uygulanıyor.

        Yaşam alanlarında havuzları, serinlemeleri için fıskiyeleri bulunan hayvanlar, buzlu yiyeceklerle ferahlatılıyor.

        Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.

        Ayıların barınağına görevliler tarafından kovalar içinde buzlu meyveler bırakılıyor. Ayılar, buzlu meyveleri havuzun içine taşıyarak havuzda meyve kokteyli yemenin tadını çıkarıyor.

        Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhaneddin Bacak, AA muhabirine, kentte hava sıcaklığının 35-40 dereceye kadar ulaştığını, insanlar gibi hayvanların da bu şartlardan olumsuz etkilenebildiğini söyledi.

        Hayvanat bahçesinde 153 türden 1600'e yakın hayvan bulunduğunu belirten Bacak, şunları kaydetti:

        "Bunların dönem dönem yaşam şartları değişiyor. Hayvanlarımızın günlük kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Mevsim şartlarına göre yazın buzlu meyve verirken kışın enerji miktarları yüksek yiyecekler hazırlıyoruz. Hayvanat bahçeleri sadece hayvanları sergileme alanı değil, üretim ve türleri yenilemek için de çalışma yapılan yerler. Hayvanların yaşam koşullarını kaliteli hale getirmek için çalışıyoruz. Hayvanların sağlığına zarar vermeyecek meyvelerden buzlu kokteyl yapıyoruz. Meyveleri eksi 18 derecede suyla donduruyoruz, belirli aralıklarla veriyoruz."

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