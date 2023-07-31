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        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:04
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi doku nedeniyle bekletilen ve kurul izni alınan Germir ile Büyük Bürüngüz ve Gürpınar mahallelerinde devam eden doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Germir Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu Kayserigaz tarafından yürütülen doğal gaz çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, şirketin kentteki yatırımlarının devam ettiğini bildirdi.

        Daha sonra Gürpınar Mahallesi'ne geçen Büyükkılıç, kış gelmeden çalışmaları tamamlamayı planlandıklarını belirtti.

        Bürüngüz Mahallesi'nde de halkla bir araya gelen Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde gazla buluşmayan mahalle kalmayacağını kaydetti.

        - Kocasinan'ın sporcusu Avrupa üçüncüsü oldu

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, 14-24 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Yıldız - Genç Avrupa Şampiyonası çift erkek kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

        Başarıdan dolayı Kahraman'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini belirtti.

        Spora büyük önem verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı

        - Melikgazi'deki parklar dezenfekte ediliyor

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların daha steril alanlarda güvenle oyun oynamaları için parklardaki oyun alanlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

        Yaz ayalarının gelmesi ve parkların kullanımının artmasıyla oyun gruplarında dezenfekte çalışması yapıldığını aktaran Palancıoğlu, "Çocuklarımızın eğlenirken öğrenebildikleri, spor yapabildikleri, sosyalleşebildikleri park alanlarımız, ailelerimizi de mutlu ediyor. Çalışmalarımızı özellikle çocuklar ve gençler için titizlikle yürütüyoruz. Çocukların gün içerisinde oyunlar oynadıkları yerler olan parklarımızı, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın sürekli temas halinde oldukları oyun alanlarının hijyenik olması da hayati bir önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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