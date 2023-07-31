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        Kayseri'de bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:57
        Kayseri'de bahçede çıkan yangın söndürüldü

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bahçede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre A.Ç'nin Kirazlı Mahallesi Ayılık mevkisindeki bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürdü.

        Dumandan etkilenen A.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Yangında 2 dönümlük bahçe zarar gördü.

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