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        Futbol: Hazırlık maçı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 21:29
        Futbol: Hazırlık maçı

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, rakip takımın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti.

        Kayserispor müsabakaya, Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ackah, Baran, Cardoso, Mane, Ali Karimi ve Thiam 11'i ile çıktı.

        Konyaspor'un 11'inde ise Mehmet, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Yunus, Konrad ve Sokol yer aldı.

        Konyaspor'un gollerini 21. ve 53. dakikalarda Yunus, 26. dakikada Kayserispor'dan Hosseini kendi kalesine ve 76. dakikada sonradan oyuna giren Moreno attı.

        Mücadele, Konyaspor'un 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        - Maçın ardından

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, neticenin önemli olmadığını söyledi.

        Ligin yaklaştığını ve Sivasspor ile de hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz hazırlık maçlarının neticesinin ne olduğu değil, hocanın çocuklardan ne aldığına bakıyoruz. Zannediyorum hoca her hazırlık maçında yapılan iyi ya da eksik olan yönleri tespit ediyor. Ona göre hazırlıkları devam ettiriyor. Burada benim en çok çekindiğim şey hazırlık maçlarında bir sakatlık olması. Şükür bu maç da sakatlıksız, kazasız, belasız bitti. Bizim için 4-0 veya 5-0, bunun çok bir önemi yok. Biz ligde ne yapabiliriz onun hesabını yapıyoruz. İnşallah gene ligde iyi bir Kayserispor'u bu teknik heyetin hazırlayacağından hiç şüphemiz yok. Teknik kadroya da sahadaki çocuklara da güveniyoruz."

        Ligin ilk maçında Galatasaray'ı konuk edeceklerini hatırlatan Çamlı, "Buradan da sizin aracılığınızla bir çağrı yapmak istiyorum. Biz içeride Galatasaray'la oynuyoruz. Hiç kimse şundan endişe etmesin. İşte, 'Galatasaray büyük takım, yıldızlar topluluğu', vallahi on bire on bir çıkılıyor sahaya. Bizim çocuklarımız da bizim yıldızlarımız. Biz de onlara çok güveniyoruz. O gün stadı dolduralım. Kayserispor gerçekten o gün statta bir şov yapsın. Kayseri seyircisi bir şov yapsın. Maçın neticesi ne olursa olsun ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak." diye konuştu.

        Başkan Çamlı, sarı-kırmızılı takımın kapalı olan transfer tahtasını açmak için yoğun olarak çalıştıklarını kaydetti.

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