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        Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:00
        Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.K'nin kullandığı 38 ST 052 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolunun 58. kilometresinde, H.C. idaresindeki 38 UR 268 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerin yara almadığı kazada, kamyonette bulunan 2 kişi ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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