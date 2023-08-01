Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Antalya'daki orman yangınıyla mücadelede görev alan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekibi kente döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri itfaiyesi Kemer ilçesindeki yangınlarla mücadele çalışmalarını tamamladı.

Bölgede çalışan ekip, kente dönüş yaptı.

- Hacılar "sakin şehir" listesine girmek istiyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesine girebilmek için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, listede Türkiye'den 17 ilin 22 ilçesi yer alıyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçelerinin "sakin şehir" kriterlerine uyduğunu belirterek, "Hacılar, huzur ilçesi, birlik, beraberlik ilçesi. Herkesin herkesi tanıdığı, bildiği, sevdiği, saydığı bir ilçe. İnşallah kaymakamlığımız ile birlikte sakin şehir için ön çalışma yapıyoruz. Bu devam eden bir süreç, inşallah onu da başarıyla sonuçlandırırız. İlçemiz nezih ve güzel bir ortama sahip." ifadelerini kullandı.