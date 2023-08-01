Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:23
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Antalya'daki orman yangınıyla mücadelede görev alan Kayseri Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekibi kente döndü.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri itfaiyesi Kemer ilçesindeki yangınlarla mücadele çalışmalarını tamamladı.

        Bölgede çalışan ekip, kente dönüş yaptı.

        - Hacılar "sakin şehir" listesine girmek istiyor

        Kayseri'nin Hacılar ilçesi Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesine girebilmek için çalışma yürütüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, listede Türkiye'den 17 ilin 22 ilçesi yer alıyor.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçelerinin "sakin şehir" kriterlerine uyduğunu belirterek, "Hacılar, huzur ilçesi, birlik, beraberlik ilçesi. Herkesin herkesi tanıdığı, bildiği, sevdiği, saydığı bir ilçe. İnşallah kaymakamlığımız ile birlikte sakin şehir için ön çalışma yapıyoruz. Bu devam eden bir süreç, inşallah onu da başarıyla sonuçlandırırız. İlçemiz nezih ve güzel bir ortama sahip." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        11 gündür kayıp tıp öğrencisi, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanın...
        11 gündür kayıp tıp öğrencisi, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanın...
        Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ali Çamlı: Yarından itibaren ciddi bir sürece giriyoruz
        Ali Çamlı: Yarından itibaren ciddi bir sürece giriyoruz
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Kayserispor hazırlık maçında Konyaspor´a 4-0 mağlup oldu
        Kayserispor hazırlık maçında Konyaspor´a 4-0 mağlup oldu
        Kayseri'de bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de bahçede çıkan yangın söndürüldü