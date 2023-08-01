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        AGÜ öğrencileri sanal oyun tasarladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:25
        AGÜ öğrencileri sanal oyun tasarladı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sanal oyun tasarladı.

        AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Flare Frenzy" adlı oyun, bazı çevrim içi mağazalardan indirilebiliyor.

        Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Endüstri, İnşaat ve Biyomühendislik bölümlerinden bir araya gelen ve "Flare Frenzy" adlı oyunu 2021 yılında tasarlamaya başlayan öğrenciler, test aşamalarından sonra oyunu oynanabilir hale getirdi.

        Oyunu geliştirenlerden Bilgisayar Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ramazan Mert Ural, piyasaya sürdükleri oyunun, oyuncuların enerji kürelerini silahın rengiyle eşleştirerek vurduğu sanal gerçeklik oyunu olduğunu belirtti.

        Oyunun kolay kullanılabilir kontrolleri ve etkileyici grafikleri sayesinde her yaş grubundan insanın ilgisini çekiği aktaran Ural, "Flare Frenzy’nin uzun süreli eğlence ve keyifli bir oyun deneyimi sunarak kısa sürede çekici bir seçenek olarak öne çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Millidere, Bilgisayar Bölümü mezunu Abdulkadir Bozoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ahmet Demir Ezen ve Muharrem Ataberk Sandıkçı, Biyomühendislik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Melih Öztorun ve Şafak Bera Şafak ile İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yusuf Yıldırım'dan oluşan proje ekibi, "The Nightwatch" ve "Hex'o'Cura" adlı yeni oyunlar için çalışmalara başladı.

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