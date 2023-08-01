Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de 2 yayanın öldüğü trafik kazasında sürücünün yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:52
        Kayseri'de 2 yayanın öldüğü trafik kazasında sürücünün yargılanmasına başlandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık B.D, maktul H.H.Ç. ve B.Ç'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık B.D. savunmasında, olay günü bir iş için hafif ticari aracıyla gittiği Nevşehir'den döndüğünü, trafik ışığı ve yaya geçidi olmayan yerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayayı yaklaşık 10 metre kala fark ettiğini öne sürdü.

        Manevra yapmasına ve frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını iddia eden B.D, "Yayalar cep telefonları ile oynuyordu. Hızım 70 kilometre idi. Kazanın ardından araçtan indim 'imdat, ambulans' diye bağırdım. O esnada hemşire olduğunu söyleyen biri yardıma geldi. Daha sonra yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. 2 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Maktul yakınları ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Kusur durumu ve tutuklulukta geçen süre nedeniyle sanık B.D'nin tahliyesine hükmeden heyet, adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Tahliye kararına ve sanığa tepki gösteren müştekiler, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldı.

        - Olay

        B.D. yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, 31 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarpmıştı.

        Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B.Ç, ambulanslarla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan sürücü B.D. tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        AGÜ öğrencileri sanal oyun tasarladı
        AGÜ öğrencileri sanal oyun tasarladı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        11 gündür kayıp tıp öğrencisi, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanın...
        11 gündür kayıp tıp öğrencisi, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanın...
        Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ali Çamlı: Yarından itibaren ciddi bir sürece giriyoruz
        Ali Çamlı: Yarından itibaren ciddi bir sürece giriyoruz
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı