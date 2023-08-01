Kayseri'de 2 yayanın öldüğü trafik kazasında sürücünün yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık B.D, maktul H.H.Ç. ve B.Ç'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık B.D. savunmasında, olay günü bir iş için hafif ticari aracıyla gittiği Nevşehir'den döndüğünü, trafik ışığı ve yaya geçidi olmayan yerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayayı yaklaşık 10 metre kala fark ettiğini öne sürdü.

Manevra yapmasına ve frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını iddia eden B.D, "Yayalar cep telefonları ile oynuyordu. Hızım 70 kilometre idi. Kazanın ardından araçtan indim 'imdat, ambulans' diye bağırdım. O esnada hemşire olduğunu söyleyen biri yardıma geldi. Daha sonra yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. 2 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Maktul yakınları ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kusur durumu ve tutuklulukta geçen süre nedeniyle sanık B.D'nin tahliyesine hükmeden heyet, adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tahliye kararına ve sanığa tepki gösteren müştekiler, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldı.

- Olay

B.D. yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, 31 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B.Ç, ambulanslarla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan sürücü B.D. tutuklanmıştı.