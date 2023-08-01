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        Şehit Bedirhan bebeğin babasına Başkan Yavuz'dan ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:37
        Şehit Bedirhan bebeğin babasına Başkan Yavuz'dan ziyaret

        KAYSERİ (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile eşi Nurcan Karakaya'yı şehit veren Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etti.

        Yavuz, Karakaya'ya görev yaptığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığında ziyaret gerçekleştirdi.

        Bedirhan bebeğe ve annesi Nurcan'a rahmet dileyen Yavuz, Serkan Karakaya'ya ise sabır diledi.

        Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cuma Kavak'la da bir araya gelen Yavuz, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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