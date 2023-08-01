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        Elektrikli şöminede 3 kilogram uyuşturucu madde saklayan zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:15
        Elektrikli şöminede 3 kilogram uyuşturucu madde saklayan zanlı yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, elektrikli şömineye gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin edilen metamfetaminin elektrikli şömine içine zula yapılarak şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye gönderildiği bilgisi üzerine çalıma başlattı.

        Ekipler, zanlı T.N'nin kullandığı otomobili Himmetdede Mahallesi'nde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada elektrikli şömineye saklanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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