Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan "transfer tahtası" açıklaması:

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, "Sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz." dedi.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylardır süren çalışmalarda büyük bir mesafe alındığını belirtti. Bazı sorunlu dosyalar dışında transfere engel olan birçok dosyanın artık engel olmaktan çıktığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Sorunlu dosyalar ile yarın yeni bir aşamaya geçilerek sağlanan ek kaynak sayesinde kısa süre içerisinde mutabakatların sağlanacağının müjdesini vermek isteriz. Bu yaşanılan sıkıntıların bizi daha fazla kenetlediğini, yeni sezona daha hırslı ve istekli hazırlandığımızı belirtmek isterim. Kulübümüzün bir daha böylesine sorumsuzca borçlanmaması için, bizden sonraki yönetimlere daha büyük borçlar bırakmamak adına yerinde ve dozunda transfer yapacağımızı da bilmenizi isterim. Siz değerli taraftarlarımızın bize verdiği destek ve göstermiş olduğu anlayış için tekrar teşekkür ederiz."