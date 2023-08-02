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        Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izleyecekler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:39
        Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izleyecekler

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen meteor gözlemi 12 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

        Gökyüzü meraklılarının gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme ve teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı bulacağı gecede Türkiye'nin dört bir tarafından fotografçılar Erciyes'te gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştirecek.

        Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı veya meteor yağmurları, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yoğun gözlenecek.

        Etkinlikte saatte 100 kadar göktaşı görülmesi bekleniyor.

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