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        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:52
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14. dönem mezunlarını verdi.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, 278 öğrenci diploma aldı.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin hep zirvede yer almayı hedeflediğini belirtti.

        Üniversitelerinin önemli çalışmalara imza attığını anlatan Altun, şunları kaydetti:

        "Erciyes Üniversitesi ihtiyaç halinde her zaman elini taşın altına koymuştur. TURKOVAC aşısı bunun en güzel örneğidir. Ülkemizin ihtiyacı olan bu çalışmalarda öncelikle üniversitemize sonra toplumla barışık olarak şehrimize, ülkemize ve dünyaya katkılar sağlamak istiyoruz. Bunları yaparken tabii ki sağlıkta, mühendislikte, sosyal bilimlerde ve özellikle ziraat alanında son dönemde yaptığımız çalışmalar kendini göstermektedir."

        - Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak.

        Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 5 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Harikalar Diyarı'nda vatandaşla buluşacak.

        Ziyaretçiler pazarda, cumartesi günleri 08.00 ile 20.00 saatleri arasında alışveriş yapabilecek.

        Pazarda, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı ve şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor.

        - Talas'ta çocuk şenliği yapıldı

        Talas Belediyesi "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında çocuk şenliği düzenledi.

        Paraşüt iniş alanında gerçekleştirilen etkinlikte, çizgi film karakterleri çocuklarla buluştu.

        Şenlikte, yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyunlar ile kukla, denge, akrobasi, jonglör gösterileri sunuldu.

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