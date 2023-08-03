Kayseri'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri Lisesi konferans salonunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karaköse, alınan başarıların Kayseri ve Türkiye adına sevindirici olduğunu söyledi.

LGS'de tam puan alan öğrencilerle YKS'de ilk 100'le derece yapan öğrencileri tebrik ettiğini belirten Karaköse, "Bu salonda geleceğin mimarları, hayalleri olanlar, emek harcayanlar, çaba sarf eden ve emeğinin çabasının karşılığını alanlar var. Öğrencilerin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerin her zaman kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Karaköse, geleceği yönlendirebilen, çağın ihtiyaçlarıyla donanan gençlerin ülkeyi kalkındırması temennisinde bulundu.

Kayseri'de eğitim kalitesinin yukarı yönlü olduğunu anlatan Karaköse, bu yıl da önceki yıllardaki gibi LGS'de ve YKS'de başarı çıtasının biraz daha yükseldiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödül verildi.