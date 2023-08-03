Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, takımları ağırlamaya devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1850 rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol başta olmak üzere farklı branşlarda profesyonel spor takımları ve sporcular tarafından tercih ediyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirirken, TFF 2. Lig ekiplerinden Adıyamanspor ise burada çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbol dışında kayak, bisiklet, atletizm, güreş, okçuluk takımları ile profesyonel sporcular da kamp yapıyor.

Öte yandan, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, atletizm pisti ve fitnes salonunun bulunduğu merkezde futbol sahası sayısı 2'den 8'e yükseltildi.