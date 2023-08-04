Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesindeki peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Millet bahçesinin bir ay sonra Kayserililerle buluşacağını belirten Büyükkılıç, vatandaşların rahatlıkla gününü geçirebileceği bir ortam hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

- 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası kayıtları başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek turnuva, 15-29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ödüllü turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde birincilere 6 bin lira, ikincilere 4 bin lira, üçüncülere 2 bin lira olmak üzere toplamda 24 bin lira ödül dağıtılacak.

- Kırtasiye yardımı sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geçen yıl 8 milyon 636 bin TL'lik kırtasiye yardımı yaptıklarını hatırlatarak, bu eğitim öğretim yılında da yardımların devam edeceğini bildirdi.

Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 6277 aileden 11 bin 946 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığını belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira ve lise öğrencisi için 1250 lira olarak kırtasiye yardımı yapılacağını kaydetti.

Başvurular, 7 Ağustos- 8 EylüL tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinden online yapılabilecek.

- Kayseri OSB'ye 3 okul yaptırılacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Kayseri OSB'de gerçekleşen protokol imza törenine, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever Mehmet Altun, sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü, Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Müdürü Abdulmenap Esko katıldı.

Burada konuşan Yalçın, yaptıkları girişimlerin ve düzenledikleri toplantıların eğitim için hayırlı sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçın, hayırsever Altun'un OSB'ye bir yüksekokul, mühendislik fakültesi ve ilköğretim okulu kazandıracağını kaydetti.

Rektör Karamustafa da katkı verenlere teşekkür etti.