Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

        Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesindeki peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

        Millet bahçesinin bir ay sonra Kayserililerle buluşacağını belirten Büyükkılıç, vatandaşların rahatlıkla gününü geçirebileceği bir ortam hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        - 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası

        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası kayıtları başladı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek turnuva, 15-29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Ödüllü turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde birincilere 6 bin lira, ikincilere 4 bin lira, üçüncülere 2 bin lira olmak üzere toplamda 24 bin lira ödül dağıtılacak.

        - Kırtasiye yardımı sürecek

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geçen yıl 8 milyon 636 bin TL'lik kırtasiye yardımı yaptıklarını hatırlatarak, bu eğitim öğretim yılında da yardımların devam edeceğini bildirdi.

        Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 6277 aileden 11 bin 946 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığını belirtti.

        Büyükkılıç, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira ve lise öğrencisi için 1250 lira olarak kırtasiye yardımı yapılacağını kaydetti.

        Başvurular, 7 Ağustos- 8 EylüL tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinden online yapılabilecek.

        - Kayseri OSB'ye 3 okul yaptırılacak

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

        Kayseri OSB'de gerçekleşen protokol imza törenine, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever Mehmet Altun, sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü, Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Müdürü Abdulmenap Esko katıldı.

        Burada konuşan Yalçın, yaptıkları girişimlerin ve düzenledikleri toplantıların eğitim için hayırlı sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yalçın, hayırsever Altun'un OSB'ye bir yüksekokul, mühendislik fakültesi ve ilköğretim okulu kazandıracağını kaydetti.

        Rektör Karamustafa da katkı verenlere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?

        Benzer Haberler

        Kocasinan'a hububat eleme ve paketleme tesisi kurulacak
        Kocasinan'a hububat eleme ve paketleme tesisi kurulacak
        13 gün sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes, toprağa ver...
        13 gün sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes, toprağa ver...
        Kayseri'de ölü bulunan üniversitesi öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Kayseri'de ölü bulunan üniversitesi öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Kayseri'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
        Mısırlı Mohamed, iletişim fakültesini birincilikle bitirdi
        Mısırlı Mohamed, iletişim fakültesini birincilikle bitirdi
        Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı