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        ERÜ'de "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:44
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        ERÜ'de "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yerel Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kayseri'de yerel medyanın etkin olduğunu, pek çok ile kıyasla kentte yerel medyanın radyosu, televizyon kanalları ve internet siteleriyle güçlü olduğunu söyledi.

        Yerel medyada süreçleri kolaylaştırmaya çalıştıklarını anlatan Uslu, yerel medyanın problemlerini bildiklerini ve çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise yerel ve ulusal medyanın önemine dikkati çekti.

        Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ da yerel medyanın sorunlarını ve taleplerini konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Programda, RTÜK'ün çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amaçlanan projesi de tanıtıldı.

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