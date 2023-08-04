ERÜ Fen Fakültesi'nde mezuniyet programı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi, 143 öğrencisi için mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Anadolu üniversiteleri arasında ilk araştırma üniversitesi seçilme başarısı gösteren ERÜ'nün Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi olduğunu ve Fen Fakültesinin de bu başarıda önemli katkısının bulunduğunu ifade etti.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız da fakülteleri hakkında bilgi vererek, mezun olan öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Fakülte birincisi Biyoloji Bölümü öğrencisi Elif Topal ise mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

Beş bölümden toplam 143 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.