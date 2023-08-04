Kayseri'de düğünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'taki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.Z, B.Y. ve K.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.