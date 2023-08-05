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        Kocasinan'a yeni bir sosyal tesis kazandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:15
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        Kocasinan'a yeni bir sosyal tesis kazandırıldı
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        KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi'ne yapılacak sosyal tesisin temelini attı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temel atma törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini, sosyal donatıları mahallelere kazandırdıklarını belirtti.

        Bölgeye yapılacak tesiste kadın ve erkek yüzme havuzu ile spor salonu olacağını anlatan Çolakbayrakdar, "Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek. Her gittiğimiz yerde yaptığımız hizmetleri beğenen ve memnun olan vatandaşlarımız, yaşadıkları mahallelerde de aynı hizmeti istiyorlar. Bu da bizim açımızdan gurur vericidir. Çünkü yaptığımız çalışmaların beğenilir olması, vatandaş nezdinde karşılık görüyor olması bizim için keyif veriyor." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise ilçede başarıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarından dolayı Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

        Yapılan dua sonrası butona basılarak sosyal tesisin temeli atıldı.

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