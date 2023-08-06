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        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:51
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        Talas Belediyesinin Gezici Kütüphanesi çocuklar için yollarda
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        KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Temmuz’da başlayan şenlik kapsamında toplam 22 kırsal mahalle gezilecek.

        Program kapsamında kitap okumanın yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından, müzikli drama yarışmalarına, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok aktivite çocuklarla buluşacak.

        Gezici Kütüphane Okuma Şenliği, 7 Eylül'de Akçakaya Mahallesi'nde son bulacak.

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