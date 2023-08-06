Kalkınma ajansı teşviklerinden faydalanan firma asansörlerini 20 ülkeye ihraç ediyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de engelli ve villa asansörü yapan firma, 2,5 milyon lira değerindeki projesine aldığı Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı finansman desteği ile üretim kapasitesini artırarak 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Asansör ve yedek parçası üretiminin ardından engelli asansör sistemlerine geçiş yapan Efelift firması, ORAN Kalkınma Ajansının imalat sanayisinin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla açıklanan 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı kapsamında faizsiz 2 milyon 500 bin lira kredi desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında alınan fiber lazer kesim makinesi ile firmanın üretim sürecinde parçalar istenilen boyutlarda hatasız ve firesiz kesilebilirken üretimde ve ihracatta artış yaşandı.

Firma sahibi İsmail Gökçeoğlu, AA muhabirine, engellilere yönelik ve villalarda kullanılan asansörleri ürettiklerini söyledi.

Üretim sürecinin kısaldığı, hata oranının düşürüldüğü proje ile verimlilikte artış yaşandığını ifade eden Gökçeoğlu, 20 ülkeye engelli asansörü ihraç ettiklerini belirtti. Gökçeoğlu, "Hedefimiz ülke sayısını artırmak ve üretimimizin yüzde 90'ını ihracata yöneltmek. Devletin her aşamadaki yatırım teşviklerinden faydalanarak kendimizi geliştiriyoruz. Makine ekipmanlarını artırdık. Otomasyona ağırlık veriyoruz." dedi.

Makinenin üretimdeki faydalarını anlatan Gökçeoğlu, şunları kaydetti:

"Lazer makinemizi hataları gidermek, üretimimizi geliştirmek, daha güzel, sağlam, temiz ve randevulu bir ürün üretebilmek için aldık. Şimdi programımızda lazer kaynak makinesi ve robotlar var. İnşallah onları da makine parkurumuza katarak daha iyi üretim yapmayı hedefliyoruz. Makineleşme ile lazerin önemini gördük. İşçilik hatalarının çok çok altına indiğini gördük. Ürünümüzün daha temiz, daha güzel ve daha estetik çıktığını gördük. İnsan hatası minimize oldu. Şu anda yurt dışındaki firmalarla aynı kalitede ürün üretmeye başladığımıza inanıyorum. Ürünlerimizi Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ve Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ABD, Şili gibi ülkelere satıyoruz."